Marida Carmosino,originaria di Vastogiradi, grande rivelazione dello strepitoso campionato disputato finora dal Chieti Calcio Femminile.

Marida Carmosino 17enne, originaria della frazione Villa San Michele Vastogirardi da quest'anno è a Chieti. Con la sua famiglia vive a Isernia ed è una studentessa liceale e concilia, viaggiando, i tempi della scuola con quelli della sua attività sportiva, è una delle grandi rivelazioni dello strepitoso campionato disputato finora dal Chieti Calcio Femminile.

Fonte: https://www.chieticalciofemminile.net/single-post/2018/01/19/Carmosino-%E2%80%9CA-Latina-ci-aspetta-una-partita-insidiosa-ma-vogliamo-riprenderci-i-punti-persi-contro-di-loro-allandata%E2%80%9D Piero Vittoria

"Giovanissima (classe 2001), è al primo anno in una squadra femminile, visto che fino allo scorso anno era in forza al San Leucio, compagine maschile di Isernia. Nuova realtà dunque per lei in Serie B.

Arrivata in corsa a Chieti, ha impressionato partita dopo partita per grinta, autorità e personalità in campo diventando uno dei punti di forza dello scacchiere di mister Lello Di Camillo.

Le neroverdi hanno appena concluso il girone di andata al terzo posto con 25 punti in classifica ed una sola sconfitta alle spalle, proprio con quella che sarà al prossima avversaria, il Latina.

“Il girone di andata è stato molto positivo - esordisce Marida Carmosino - nessuno avrebbe scommesso che alla fine una squadra come la nostra si sarebbe ritrovata terza da sola in classifica. Siamo un gruppo molto giovane, ci sono ragazze di maggiore esperienza come Vukcevic, le sorelle Di Camillo e Ferrazza e poi noi che ne abbiamo meno. Noi più giovani abbiamo dunque dei modelli da poter seguire: loro ci danno un enorme sostegno e la giusta carica in quanto ci aiutano nei momenti di difficoltà e questo è un punto a nostro favore”.

Domenica scorsa è arrivato un punto in Salento, ma con tanto rammarico per una vittoria sfuggita:

“Abbiamo lasciato due punti: non siamo riuscite a sfruttare le tante occasioni da gol che abbiamo costruito - spiega Carmosino - Siamo state anche sfortunate con i pali e il rigore sbagliato sul finale. Potevamo fare molto meglio, nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, ma siamo state anche ingenue nel non chiudere subito la partita. Loro, dopo aver segnato il gol, si sono chiuse dietro e ci hanno concesso ben poco di giocare e questo ha influito sulla partita”.

A Latina si andrà anche per riprendersi i punti persi all'Angelini all'andata alla prima giornata. Inutile nascondersi: sarà importante fare risultato visto che la squadra laziale è ad un solo punto di distacco dalle neroverdi in classifica.

Carmosino ribadisce il concetto: “È una partita importante, sarà dura perché loro avranno voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga della scorsa domenica. Sarà un match avvincente: sia noi che loro lottiamo per mantenere la categoria, ci separa un solo punto in classifica, ci giocheremo il tutto per tutto.

Rispetto alla partita di andata sarà tutto diverso: come gruppo noi siamo maturate e cresciute.

Ci saranno però tante insidie: il Latina è una squadra molto ben organizzata e lo aveva già fatto vedere all'andata contro di noi, poi giochiamo fuori casa, ma andremo sicuramente lì con la giusta grinta e la determinazione per portare a casa i tre punti”.