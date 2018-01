Obiettivo risalire la classifica, Domenica 21 Gennaio, Olympia Agnonese-Castelfidardo

Domenica 21 Gennaio alle 14.30 sul campo delle Civitelle di Agnone per la 20^ giornata del campionato di Serie D, l'Olympia Agnonese incontrerà il Castel Fidardo. Squadra a centro classfica con 28 punti a fronte dei 21 dell'Olympia.

. Per la squara agnonese sarà importante fare un risultato pieno per salire in classifica.I presupposti per ottenere una vittoria sembra ci siano tutti. La società con il presidente Marco Colaizzo ha operato strategicamente in maniera da superare.inefficienze, punti di caduta e criticità

L'ultima partita giocata in casa con il Cerreto Fabriano, nel carniere dell'Olympia sono finiti i tre fatidici punti,importantissimi, ma la squadra certo non ha brillato nè di luce propria e nè riflessa. Gioco insufficiente, batti e ribatti, lanci lunghi che puntualmente terminavano tra i piedi o sulla testa dei difensori, gioco probabilmente al di sotto delle proprie potenzialità

Con i nuovi acquisti , l'ultimo in ordine di tempo, il giocatore Edoardo Ceria, attaccante,cresciuto nelle giovanili della Juventus che sarà da domenica a disposizione per la gara contro il Castelfidardo, mister Di Meo, lo staff tecnico, hanno materiale su cui spendersi, o meglio se per fare un buon pranzo ci vogliono tutti gli ingredienti, adesso Mister Di Meo può realizzare buone pietanze cioè risalire la classifica e raggiungere in breve la quota salvezza.

http://www.olympiaagnonese.it/blog/