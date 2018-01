Sfida fino all'ultimo minuto alla prima in classifica: Juniores Olympia Agnonese vs San Nicolò 0-0

20 Gennaio 2018 Juniores Olympia agnonese- San Nicolò 0-0 .

Partita aggressiva e ben giocata dai ragazzi dell' agnonese.Hanno messo sotto la squadra teramana per l'intera partita. I rivali che non hanno mai creato una occasione di goal. Il risultato penalizza la squadra nostrana che ha mancato più di una occasione nel primo tempo. L'Olympia sempre all'attacco e a cinque minuti dalla fine una azione che si trasforma in una beffa: dopo una bella traversa di Fraraccio frutto di una ricercata azione corale, grande occasione di Santilli che dopo un azione personale, solo davanti al portiere, tira fuori dalla porta, roba da mordersi le mani. però più che le mani come suol dirsi, sarebbe da mordersi i piedi

