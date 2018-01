Campionato regionale Giovanissimi Olympia Agnone vs Vairano, non disputata, la squadra ospite non pervenuta

Campionato regionale giovanissimi Olympia Agnone -vs- Vairano non disputata . Il Vairano non si è presentato presso lo stadio dell'Olympia per cui dopo aver aspettato i tempi dettati dal regolamento e aver proceduto alla formalità comunque del riconoscimento della squadra ospitante, la a partita verrà sicuramente assegnata a tavolino all'Olympia Agnone