Olympia Agnonese-Castelfidardo 0-1 . Olympia beffata del Castelfidardo

Agnone 21-01-2018 ospite dell' Olympia Agnonese,allo stadio Civitelle Castelfidardo, squadra di media classifica che sale ad Agnone per un risultato utile. La squadra Agnonese è reduce da una vittoria casalinga nel turno precedente .

Tempo rigido e sole a sprazzi, spalti gremiti, la temperatura bassa non allontana i tifosi. La partita inizia puntualmente i primi minuti le squadre si studiano, si capisce però che gli ospiti sono una squadra ostica e tignosa che non molla e non tira via la gamba,molto fisici. La prima occasione è dell'Olympia, bordata da fuori area di Di Lollo , portiere battuto ma il palo dice no . È l'unica vera occasione della squadra di casa in tutto il primo tempo.

Le squadre lottano a centrocampo con buoni sprazzi di gioco ma non creano grossi pericoli per i portieri. La svolta della partita ad un minuto dal termine,il 10 del Castelfidardo,Montagnoli riceve palla dieci metri prima dell'area, con un guizzo salta la difesa, si presenta davanti a Faiella infilandolo a fil di pallo sulla destra del portiere. Prendere il gol a 30 secondi dal termine del tempo è una ingenuità che costerà cara all'olympia. Al rientro in campo la squadra di casa è determinata a raddrizzare il risultato, crea numerose occasioni ma la porta avversaria sembra stregata il portiere salva su due occasioni,un colpo di testa di Giglio finisce di poco a lato

. Dall'altro lato solo un pericolo su punizione sventata in angolo dal Faiella. Peccato l' Olympia avrebbe meritato il pareggio e per le occasioni mancate e per la mole di gioco e per agonismo ed impegno mostrato dalla squadra, in netto miglioramento rispetto alla opaca prestazione del turno precedente. La strada è quella giusta, con il miglioramento del gioco arriveranno gol e vittorie, il campionato è ancora lungo. Il Castelfidardo si è dimostrata squadra solida e cinica ed è riuscita ad ottenere il massimo risultato ma la squadra di casa non ha demeritato.