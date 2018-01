Polisportiva Olympia Agnone: Il Marco Furioso!

La partita giocata domenica 22 Gennaio, Olympia Agnonese- Castelfidardo finita 0-1 sul campo delle Civitelle di Agnone ha causato le ire del Presidente della Polysportiva Marco Colaizzo.

La partita tecnicamente e per la quantità e qualità del gioco messo in campo ha lasciato meno insoddisfazioni rispetto alle precedenti. Livello sicuramente superiore, si è assistito finalmente a una partita interessante.

Ma la squadra soffre le posizioni basse della classifica, urge la risalita in posizioni più tranquillizzanti e nel calcio chi non non fa goal, anche se si gioca bene, non si totalizza punti, elemento vitale per la squadra agnonese-

L'ennesima sconfitta subita a fronte dell'impegno che tutta la dirigenza ha profuso nella squadra ,ha turbato l'umore del Presidente, Marco Colaizzo, che non vuole rilasciare dichiarazioni, ma dai fedelissimi qualcosa è trapelato. Marco Colaizzo non solo è un imprenditore di valore, ma persona socievole, gentile, educatissimo e generoso e per perdere la pazienza evidentemente ha le sue buone motivazioni. Investe denaro e energie, ha risolto un problema iniziale della società che sembrava agli occhi di tutti insuperabile, adesso si aspetta i risultati e chi deve darli e' necessario che li dia, e subito!