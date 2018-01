Olympia Agnone, i tifosi commentano: chi semina vento raccoglie tempesta!

Chi semina vento raccoglie tempesta ,questo deve essere stato il pensiero del Ds dell'Olympia .Nicola D'Ottavio a seguito delle esternazioni cariche di rabbia dell'allenatore Di Meo nell'immediato dopopartita di domenica scorsa

. Il ns ds uomo di sport navigato con le sue dichiarazioni alla stampa ha dimostrato che ci vuole il buonsenso per capire che le lezioni più dure di solito sono le migliori . Il ds Agnonese sa che i giocatori dovranno lavorare con impegno ma con la massima serenità . L'impegno per quel che si vede in allenamento non manca affatto e proprio all'attuale allenatore si riconosce l'intransigenza . nel lavoro settimanale..

Le stesse dichiarazioni dell'allenatore a ben guardare qualche contraddizione la palesano almeno quando dice che d'ora in poi manderà in campo solo i più in forma e che non guarderà in faccia a nessuno. E fin'ora ? Dobbiamo pensare abbia fatto favoritismi e mandato in campo chi non lo meritava ? Suvvia , noi non pensiamo proprio che l'allenatore abbia fatto finora sconti a chicchessia . A tutti è parso lampante che il portiere Venturini è restato in panchina dopo aver conteso con troppa sufficienza la palla all'attaccante del San Nicolò, seppure ostacolato nell'azione dell'angolo da cui è scaturito il gol .

. Che gli attaccanti non segnano quest'anno è un dato di fatto, ma non è che si debba per forza crocifiggerli, il Francavilla stesso che ci attende domenica ha attaccanti che hanno segnato 3 goal come il ns Santoro ,la differenza è che loro hanno un centrocampista che ne ha fatti 8 , proprio quel Palumbo che ci castigò all'andata sul ns campo..e che vede la porta almeno quanto il ns ex Ricamatola. In classifica il Francavilla ha 29 punti e con una gara da recuperare con il Monticelli

Domenica l'impresa potrebbe essere quanto mai alla portata della ns squadra ,questo dicono i numeri. Il Francavilla nel girone di andata sul suo terreno ha vinto una sola partita quella con l'Aquila per 3 a 2 ne ha pareggiate 3 con Avezzano Sangiustese e Vastese ed ha collezionato 4 sconfitte ,con Fabriano, San Nicolò Castelfidardo e Matelica.. Di Meo dovrà lavorare d'ora in poi anche sulla testa dei giocatori,ed infondere almeno una buona dose di tranquillità ,in questo girone di ritorno la squadra avrà paradossalmente più probabilità di fare risultati lontano dal Civitelle dove per contro verranno a farci visita tutte le big del torneo. in lotta per il campionato e per i playoff.

Si può umanamente comprendere lo stato d'animo dell'allenatore che sperava tornando in Agnone di ripetere le scorribande del torneo 2015 /2016 ma nel calcio a volte ai "cavalli di ritorno" non sempre riesce correre come in passato . Ai Tempi se ne accorsero anche allenatori del calibro di Sacchi e Capello .

Forza Olympia siamo tutti con te..Vincenzo Fabrizio.