Basket in carrozzina serie B, la Fly Sport Inail Molise.Ospita il quintetto del Santa Lucia Roma

TERMOLI – Impegno casalingo, sabato 27 gennaio ore 17.00 al PalaSabetta, per la Fly Sport Inail Molise. Per la sesta giornata di andata il calendario mette l’una contro l’altra le squadre del Santa Lucia Roma e della Fly in un match molto particolare. Particolare perché il quintetto della Capitale è stato posto fuori classifica dalla Federazione nazionale che, nel contempo, ha permesso la sua partecipazione al girone C della serie B nazionale. Una partita che all’atto pratico non potrà incidere, ne nel bene ne nel male, sulla classifica dei molisani, e che sarà alla stregua di un allenamento, ma sarà valida per gli eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalle decisioni arbitrali durante tutto l’arco della gara. Obiettivo, dunque, per i ragazzi di coach Gabriele Pasciullo sarà quello di giocare al massimo delle proprie possibilità, per incrementare l’amalgama di squadra, ma nel contempo di non incorrere in nessun tipo di provvedimento disciplinare. E’ una situazione strana quella che dovranno affrontare i cestisti termolesi ma dovrà essere giocata con la massima attenzione da parte di tutti.

Per quanto riguarda la capolista ed imbattuta Rieti dei molisani Andrea Brandimarte e Lorena Ziccardi questo fine settimana osserverà un turno di riposo per scendere nuovamente in campo sabato 3 febbraio in casa contro il Taranto.