Eccellenza 19° giornata 27 gennaio 2018 , Venafro -Vastogirardi. Il commento pre partita del DS della squadra altomolisana, Antonio Crudele

Campionato di Eccellenza Molisano 19° GIORNATA27 gennaio 2018 , Venafro -Vastogirardi. arbitra il sig. Simone Battiato di Genova ore 14.30, Stadio Marchese Del Prete Venafro

Domani partita importante per il Vastogirardi vs Venafro, fuori casa, avversario solido che occupa le posizioni alte della classifica a soli cinque punti di stacco dalla squadra altomolisana

Il Ds del Vastogirardi, Antonio Crudele nell'intervista ha ribadito più volte l'importanza del risultato della partita di domani e la necessaria concentrazione

. Le nostre domande, non solo sulla partita di domani, ma anche sulla finale di coppa Italia Tre Pini Piedimonte Matese - Vastogirardi del 4 febbraio, altra spettacolare scadenza per il Vastogirardi, in qualche modo lo deconcentravano dal risultato da conquistare nell' incontro di domani presso il Marchese Del Prete di Venafro.

Queste le sue attente considerazioni pre partita:

"Domani a Venafro il confronto è con una squadra che occupa i piani alti, già questo dà la dimensione della forza che loro esprimono. L'impegno e la concentrazione è massima sempre in ogni partita, ma il confronto tra una squadra di un piccolo paese come Vatogirardi con realtà molto più grandi e organizzate obbliga a un grado maggiore di attenzione.

IL Venafro è un avversario difficile, importante, che sta in ottima forma, e' forte a 360°, come squadra, come ambiente, come tifoseria, ed e' obbligatorio dare non il 100% dell'impegno ma i 110, altrimenti, non vinci, porti a casa niente di importante, non possiamo allungare il distacco con l'Isernia, siamo vicinissimi, in questo "noi vinciamo, loro vincono, loro vincono. noi vinciamo"

Sicuramente la finale di coppa Italia e' un'altra scadenza molto sentita, ci teniamo tantissimo, e' la terza volta che siamo in finale, la seconda abbiamo vinto, ieri presso la FIGC si è tenuta la riunione organizzativa, la finale si giocherà domenica 4 febbraio presso lo stadio Lancellotta di Isernia con inizio alle ore 15,00.

Ma oggi dobbiamo parlare e pensare alla partita di domani. Domani,appena dopo il fischio finale, ci dedicheremo anima e corpo nell'organizzazione, la preparazione della scadenza del 4 Febbraio, alla quale siete tutti invitavi!"

Grazie Direttore, aspettiamo le sue puntuali dichiarazioni per il dopo partita di domani