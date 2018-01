Calcio giovanile-Juniores Olympia Agnone-Francavilla 2-2. Risultato bugiardo, arbitro partigiano

La Juniores Olympia Agnone oggi sul campo delle Civitelle ha dato una ottima prova di se con la squadra dei pari età del Francavilla, squadra organizzata che ha dato un'altrettanta buona prova di se, anche se i ragazzi di mister Fusaro hanno creato e pressato in maniera incessante. Il Civitelle di Agnone affollato in una giornata rigida ma soleggiata,e' stato teatro di gioco vero, dinamico, fantasioso, buono tecnicamente. Risultato 2-2 ma sostanzialmente bugiardo a sfavore della squadra nostrana, con un arbitro assolutamente non all'altezza del suo ruolo al punto di aver condizionato il risultato.

Già da subito però la Juniores ha commesso errori marchiani, perdendo tre occasioni da goal. con Fraraccio Ciotoli e Ziroli

In seguito altra occasione mancata con Santilli.

Alla metà del 1tmp passavamo in vantaggio con un colpo di testa di Parmigiano che subito dopo sfiorava.il raddoppio su un altro angolo.

In seguito, capovolgimento di gioco al limite dell'area dove il Francavila recuperava la palla con un macroscopico fallo sul nostro entrocampista, L'arbitro non ha rilevato il fallo subito e sull'uscita del nostro portiere congedeva un calcio di rigore che veniva realizzato al 10' del 2 tmp .

Verso la fine del secondo tempo la squadra nostrana passava in vantaggio con Latino .Ma allo scadere l'arbitro concedeva una rimessa dal fondo per la Juniores e nel frattempo che la squadra risaliva il campo per posizionarsi, l'arbitro improvvisamente cambiava la decisione presa in precedenza, fatto contestato dai ragazzi di mister Fusaro,ma nel vuoto che ha creato la contestazione i ragazzi del Francavilla battevano e pareggiavano allo scadere.Dal pubblico arrivavano le contestazioni all'arbitro, ma il risultato rimane tale 2-2

Partita bella ma risultato falso, grandi le responsabilità dell'arbitro. I tre punti erano indispensabili per la risalità della classifica, ma il campionato è ancora lungo, e non mancherà la possibilita di fare in futuro buoni risultati.

