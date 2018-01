Eccellenza-Fantastico spettacolo al Marchese del Prete: Venafro-Vastogirardi 1-4

Ph http://Asd Vastogirardi Calcio

Continua per il Vastogirardi l'onda lunga dei successi. Oggi al "Marchese del Prete" a Venafro come uno schiacciasassi infligge una umiliante e pesante sconfitta all'US Venafro che subisce ben quattro reti, mettendone a segno soltanto 1.La squadra altomolisana sembra imbattibile e il testa a testa con l'Isernia diventa sempre più serrato.Grande spettacolo con un Venafro non pervenuto!

La formazione di Alessandro Grossi torna in testa in attesa di buone notizie da Guglionesi, dove domani sarà impegnata l'Isernia

FORMAZIONI

svRoncone A.P1

svDelli Carpini G.D2

svGalardi D.D3

svPesce S.C4

svSimonetti G.D5

svNavarro P.C6

svSantopaolo S.C7

svFascia F.C8

svPatriciello R.A9

svPanico N.A10

svVallone N.C11

1PMaggi F.sv

2DTomassi C.sv

3DMatano M.sv

4CDi Lullo P.sv

5DRuggieri S.sv

6DTerminiello V.sv

7CSisti M.sv

8CQato K.sv

9ACalcagni F.sv

10NDPettrone M.sv

11CD'aguanno M.sv

A DISPOSIZIONE

svDel Riccio L.P12

svPascale F.D13

svCioffi M.D14

svNucci G.C15

svPunzi M.C16

svTerraccianoC17

svSamsam S.ND18

