Vastogirardi in finale di coppa Italia regionale per il terzo anno consecutivo, da record, la finale con il Tre Pini si disputerà a Isernia il 4 Febbraio , notizie utili per partecipare

. E' sicuramente record regionale il Vastogirardi per il terzo anno consecutivo parteciperà alla finale di coppa Italia regionale contendendo la coppa al Tre Pini Matese, i tifosi sono in fermento, c'è la volontà fortissima di riportare la coppa in paese visto che il primo anno il Vastogirardi vinse la finale contro il Venafro, il secondo anno dovette arrendersi all'Isernia e quest'anno i ragazzi di mister Grossi ce la metteranno tutta per non farsi sfuggire la coppa.

Una Società dalle grandi ambizioni quella del presidente Di Lucente dove tutto funziona come un ingranaggio perfetto vista la grande sinergia con cui lavorano Dirigenza, Staff, Allenatore e squadra, è questo un grande punto di forza, le stesse persone affiatate da anni che sanno perfettamente come muoversi. Da mesi la squadra è costretta a migrare su altri campi purtroppo visto il ritardo dell'inizio lavori di ristrutturazione e ampliamento del proprio stadio che comporta non pochi problemi ai tifosi che vogliono seguire la squadra ma domenica 4 Febbraio ci sarà una emigrazione di massa, il paese risponde sempre alla grande nelle grandi occasioni, e non solo il paese , la squadra del Vastogirardi ha tantissimi simpatizzanti nei paesi limitrofi e anche nella Isernia per cui si prevede grande partecipazione.

Per chi volesse seguire ricordiamo che la finale di coppa Italia Tre Pini Piedimonte Matese - Vastogirardi si giocherà Domenica 4 Febbraio allo stadio Lancellotta di Isernia con inizio alle ore 15,00. I tifosi del Vastogirardi occuperanno la tribuna coperta dello stadio Lancellotta

.Il prezzo del biglietto è di euro 10 cosi come stabilito dalla Federazione italiana Gioco Calcio. Fino a 14 anni ingresso gratuito. I Biglietti si possono acquistare in prevendita presso i 3 Bar di Vastogirardi ( Bar Sport, Bar Centrale, Vins cafe' e presso l'alimentari Marisa Bisciotti). Inoltre tagliandi possono essere anche acquistati facendone richiesta al Presidente Di Lucente, al Direttore Antonio Crudele e ai vari dirigenti della Polisportiva Vastogirardi sig.ri Roberto Antonelli , Alfredo Di Benedetto, Pietro Colucci, Antinone Nicola, Di Tella Nicola, Di Vico Giovanni, Gianluca Antenucci, Domenico Di Carlo. In fermento anche le frange dei tifosi doc: Dog Rabbiosi e le Ladies che si stanno organizzando per non far mancare il loro supporto alla squadra altomolisana ma siamo sicuri ci sarà tutto l'Alto Molise domenica domenica prossima a Isernia a tifare Vastogirardi