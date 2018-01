Campionato Esordienti Provinciali Roccaravindola "B"- Polisportiva Agnonese 0 a 3

Questo pomeriggio sul campo bellissimo in erba sintetica di Roccaravindola la Polisportiva Agnonese "Esordienti Provinciali" ha incontrato i pari età di Roccaravindola "B"superandoli con una netta vittoria per tre partite a zero.

Ci racconta la partita il Mister Delli Quadri

:<La storia di questa vittoria verrà ricordata e inorgoglisce tutti i giocatori scesi in campo, perchè hanno capito che se si da tutto nello scendere in campo senza pensare alle assenze di pedine pur importanti venute a mancare quest'oggi il risultato lo si ottiene lo stesso. Tornando a descrivere per sommi capi le partite posso dire che le difficoltà non sono mancate soprattutto nella prima partita, fino a quando con il solito tiro chirurgico di Falcione Angelo da fuori area non sblocca il risultato. Subito dopo la partita si fa più viva perchè i loro ragazzi più grandi e più bravi hanno cercato di raggiungere il pareggio ma sono stati subito puniti con un secondo gol in contropiede che chiude il risultato a favore della Polisportiva per due a zero. La seconda partita è la partita della consapevolezza e convinzione di essere più forti .Giocando più sciolti sugli esterni e recuperando palle a centrocampo il gioco è fatto si arriva alla fine della seconda partita con un bottino di tre reti e una sola subita. La terza partita avendo già vinte le due partite precedenti è stata giocata in scioltezza con un susseguirsi di bel gioco di reti mancate, direi anche troppo, e la consapevolezza che non bisogna mai darsi per vinti prima dell'inizio di una gara. La terza partita si chiude con un altro due a zero e con l'immancabile terzo tempo al centro del campo dove vinti e vincitori si stringono la mano e si fanno un caloroso applauso.>

:

Bravissimi i ragazzi di Mister Michele Delli Quadri una delle più belle e vincenti squadre del settore giovanile dell'Olympia.