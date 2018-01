Serie D- Francavilla-Olympia Agnone 2-0. Debacle per l'Agnonese, senza attenuanti

.Ancora una sconfitta per la nostra Olympia e questa volta senza attenuanti . I granata hanno iniziato a spron battuto e creato anche un paio di occasioni da rete interessanti. Con questo modo di affrontare la partita al Francavilla non è parso vero di fare proprio la partita.

,il Francavilla ha atteso il momento buono . Al 21' è passato in vantaggio e per l'Olympia è stata notte fonda.

Ma veniamo alla partita

,Al 10' azione pericolosa del Francavilla, Milizia solo davanti a Faella calcia a lato. Al 16 ° i granata sfiorano il vantaggio con Santoro che con una rasoiata fa la barba al palo .Siamo al 21° ed il Francavilla passa in vantaggio.

Molenda serve in verticale l'esperto Fofanà ,che finta il tiro e scarica indietro allo stesso Molenda che appoggia in rete.Da questo momento i granata si spengono e i giallorossi ,in costante possesso di palla provano a passare ancora con un paio di tiri dal limite di Palumbo che si perdono di poco a lato..Con un minuto di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi ..

Al rientro i giallorossi mostrano la tranquillità di chi sa gestire il vantaggio ed al 69° raddoppiano. Punizione calciata con violenza ed effetto da Palumbo,Faiella non trattiene e Fofana scaraventa in rete.

Per l'Agnonese buona occassione con Giglio che calcia a colpo sicuro ma il portiere Spacca con la sua imponente mole e evita il gol. Ancora gli abruzzesi all'attacco ed al 73' solo un super Frabotta riesce ad evitare il terzo gol con un salvataggio prodigioso su Di Renzo servito alla perfezione da Mele.

Per l'Olympia è una sconfitta molto grave aldilà dello stesso risultato .Oggi abbiamo subito il sorpasso di san Nicolò e Jesina entrambe vittoriose in trasferta rispettivamente a Pineto e San Marino.

Come se non bastasse , la Recanatese battendo il Monticelli si è portata a 18 punti In settimana ero fiducioso su questa trasferta basandomi sul fatto che il Francavilla prima di oggi aveva battuto solo l'Aquila ed i nerostellati alla prima di ritorno.Non è tempo di far polemiche e speriamo che il mister ed i ragazzi granata riescano a capire cosa non va. Sarebbe Impensabile un ulteriore cambio tecnico in panchina.......almeno per ora