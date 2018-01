Campionato Giovanissimi Regionale Pro Calcio Junior Castel Di Sangro- Olympia Agnone 4 a 3.Risultato a sorpresa e bugiardo

Partita dal risultato a sorpresa e bugiardo quella tra l'Olympia Agnone e il Castel di Sangro oggi al "Teofilo Patini", i ragazzi di mister Pirosanto hanno giocato un primo tempo strepitoso annichilendo l'avversario che non riusciva a reagire e subiva la determinazione e la migliore organizzazione di gioco dei ragazzi dell'Olympia.

Ma le partite finiscono al triplice fischio dell'arbitro la squadra si è adagiata nel secondo tempo sul 2 a 0 e gli avversari hanno avuto il sopravvento alcune decisioni arbitrali hanno fatto il resto

. Ci parla della partita Mister Mario Pirosanto: <Risultato bugiardo , forse l’Agnone più bello per gioco e grinta visto fino ad ora. La partita:primo tempo dominato dai ragazzi dell’Olimpia che con un grandissimo possesso palla e gioco di prima si chiudeva in vantaggio per uno a zero per gli ospiti con gol Di Carosella. Il secondo tempo vedeva sempre l’Olympia costruire gioco e raddoppiava con Pallotto. C'è stata anche un bel pò di sfortuna comunque perchè i ragazzi continuavano ad attaccare ma un palo di Di Ciocco è una traversa del capitano Di Pietro negavano un bottino di gol maggiore. Forse per la troppa sicurezza di vincere i ragazzi dell’Olimpia hanno subito subito il primo gol e sono andati in confusione subendo altre 2 reti nei successivi 5 minuti andando in svantaggio per 3 a 2. I ragazzi con orgoglio e tenacia pareggiavano con Sica su punizione. La partita si prospettava dovesse concludersi con un pareggio , che comunque all’Olympia Agnonese andava molto stretto, invece grazie all’ingiusto e sostenuto recupero , circa 5 minuti, concesso dall’arbitro l’Agnone perdeva addirittura la partita per un calcio di punizione dal limite concesso negli ultimi secondi alla squadra di casa, dopo del quale l'arbitro fischiava immediatamente la fine del gioco. >

Nonostante la sconfitta i ragazzi hanno giocato davvero una partita superlativa, solo alla metà del secondo tempo hanno abbassato la guardia e sono stati puniti, questo serve tutto da esperienza per crescere e migliorare e certamente c'e' il girone di ritorno da fare e diranno davvero la loro in questo campionato siamo ancora lassù nei primi posti.