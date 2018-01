Calcio Giovanile Agnonese Catg Giovanissimi: Sica Andrea e Borriero Joseph, convocati per il torneo delle regioni che si svolgerà in Abruzzo.

Una bella notizia in casa Olympia settore giovanile. Due ragazzi della categoria Giovanissimi sono stati convocati per giovedi 1 Febbraio a Trivento nella rappresentativa del Molise. La convocazione è finalizzata alla composizione e preparazione della squadra in. vista del Torneo delle Regioni che si svolgerà in Abruzzo

I due calciatori convocati sono: Sica Andrea proveniente da Montazzoli CH, ma di origini agnonese e Borriero Joseph di Minturno FR,che hanno aderito al Progetto Scuola e Calcio. In bocca al lupo ai due baldi giocatori dell Olympia!