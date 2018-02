4 Febbraio finale di coppa Italia Regionale Vastogirardi-Tre Pini Matese. Ds Crudele: Siamo fiduciosi e concentrati.Sosteniamo i ragazzi in campo!

Ieri sera presso il locale Meeting di Italo Paolone a Sesto Campano, un grande e conviviale raduno della Polisportiva Asd Vastogirardi.

Dirigenza, staff, giocatori hanno trascorso una serata all’insegna del divertimento, in un clima di distesa amicizia Come realizzare un ottimo team building, la Polisportiva ASD Vastogirardi l’ha studiato e acquisito da tempo probabilmente, visti i risultati in campo e il clima costruttivo che lega i vari segmenti del team, la loro forza e’ la coesione del gruppo,. la solidarietà e la condivisione di norme comuni che rafforzano il senso di appartenenza.

La cena aveva ragionevolmente questo obiettivo in previsione della importante e bella scadenza del 4 Febbraio, sul campo dell’Isernia si svolgerà la finale di coppa Italia Regionale Vastogirardi-Tre Pini Matese.

Per il Vastogirardi rappresenta un vero record ,e’ il terzo anno consecutivo che partecipa alla finale di coppa Italia regionale. Il primo anno vinse la finale contro il Venafro, il secondo anno dovette arrendersi al Macchia di Isernia e quest'anno i ragazzi di mister Grossi ce la metteranno tutta per non farsi sfuggire la coppa.

In una bella intervista al Ds del Vastogirardi Antonio Crudele, alla domanda:

Come ci si sente di fronte alla terza esperienza in finale di coppa?:

“Un po’ ci si abitua,abbiamo imparato a gestire le emozioni, conosciamo l’entusiasmo e l’emozione della vittoria e la cocente delusione della sconfitta” rispondeva.

E subito dopo si soffermava sull’analisi tecnica delle squadre e gli eventuali esiti della partita:

“ I ragazzi dopo la vittoria con il Venafro si sono allenati, sono concentrati e oltremodo fiduciosi, , abbiamo un gruppo fantastico. Tre Pini Matese comunque è una squadra forte si trova a ridosso delle prime in classifica. Quando abbiamo incontrato in campionato i Tre Pini, ci ha dato filo da torcere e ne uscimmo con un pareggio 1-1 in casa, una squadra che va affrontata con attenzione . Oltretutto le finali sono partite a se, non conta la classifica, può succedere di tutto.

Quando giochi una partita “secca” si mette in campo di piu di quello che si ha e conta anche il contesto, la cornice di pubblico, il supporto dei tifosi. Con il Macchia d’Isernia ne uscimmo sconfitti, li abbiamo sbagliato tutta la partita”

La domanda subito dopo: " Allora quali gli elementi che predispongono ad un buon risultato in una partita di calcio?"

"L’importante è partire bene, una buona partenza da una carica positiva, senza comunque farsi prendere dall’euforia, bisogna dare il meglio di se in soli 90’, e la preparazione e’ fondamentale"

Partita dunque insidiosa, dove entrambe le squadre ripongono molte speranze ed aspettative e dove entrambe daranno tutto per vincere!

Crudele conclude con un appello ai tifosi

" I ragazzi in campo vanno sostenuti, arrivare ad una finale di coppa non è facile, richiede impegno e tanti sacrifici, Isernia dove si gioca non è lontana da Vastogirard, bisogna che tutti diano il contributo alla vittoria, e non solo per la partita di coppa. In una partita il rapporto squadra -tifoseria è di rafforzamento reciproco,la tifoseria costituisce come suol dirsi il 12° uomo"

Grazie al Ds Antonio Crudele, auguri e l'invito alla Polisportiva ASD VASTOGIRARDI è presso Altomolise.net per una video diretta!