Stadio Barisciano dell'Aquila: 2-2 Aquila Calcio-Olympia Agnone

Campionato Juniores Nazionali Girone I-15^ Giornata Aquila Calcio-Juniores Olympia Agnone 2-2 Campo Sportivo Comunale, Barisciano

Marcatori Olympia: Scampamorte 25' 2tmp-Zentena 40' 2tmp

Oggi sul Campo sportivo Comunale del l Barisciano dell'Aquila si è giocata una bella partita. L'inizio del 1tmp partenza timorosa della squadra agnonese, con una certa sofferenza a centrocampo, ma creando qualche occasione di goal

Il vantaggio per la squadra aquilana nel 1tmp, frutto di un cross che andava ad insaccarsi in rete senza nessuna deviazione.

Nel 2tmp dopo alcune sostituzioni Scampamorte segna il goal del pareggio 1-1.

Ma a pochissima distanza dal pareggio l'Aquila passava di nuovo in vantaggio 2-1, su una scivolata con perdita della palla e il loro attaccante infilava in rete. Dopo pochi minuti su una rabbiosa reazione dei ragazzi di Mister Fusaro,.con un azione travolgente dalla destra, Fraraccio metteva al centro e Zentena infilava in rete.2-2-

Da qui in poi la partita è teatro di marchiani errori commessi dall'arbitro che non congedeva due calci di rigore, il primo dove un difensore fermava la palla che stava entrando in rete con una mano,mentre il secondo un atterramento in area di Ciotoli..Gravi gli errori dell'arbitro

Poteva ben essere una partita vinta questa per la squadra nostrana non solo per gli errori commessi dall'arbitro ma anche per quell, numerosi, commessi dagli attaccanti sotto rete, vittoria come suol dirsi, butttata al vento.

Domani domenica 4 Febbraio invece i giovanissimi di Mister Pirosanto per il Campionato regionale a Isernia incontrano i ragazzi della Fraterna ore 9,30