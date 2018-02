Volley maschile il Caseificio di Nucci Agnone domina fuori casa contro l’Ortona, vincendo per 3-0 (25-10, 25-14, 25,20)

Ieri, il sestetto Altomolisano di Mariano Maniscalco domina fuoricasa contro l’Ortona, vincendo per 3-0 (25-10, 25-14, 25,20) e guadagnando altri 3 punti. Vittoria “facile” per il Caseificio di Nucci Agnone contro la Sieco Service Impavida Ortona che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica con 7 punti. La Pallavolo Agnone (37 punti) con questa vittoria, ha 4 punti di vantaggio dalla seconda in classifica Montorio (33 punti). Prossimo impegno per il sestetto altomolisano sarà Domenica 11 Febbraio presso il palazzetto dello sport contro la Teate Volley Chieti.