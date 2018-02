Campionato Giovanissimi Regionale Fraterna Isernia - Olympia Agnone 5 a 3. Sconfitta per i Giovanissimi dell'Olympia Agnone oggi all'antistadio le piane di Isernia una partita in cui i ragazzi hanno lottato e reagito allo sprint iniziale degli isernini, ma qualche infortunio, qualche prestazione sotto tono e anche un po' di sfortuna hanno influito sul risultato finale della gara.

<Partita da dividere in due parti , primo tempo dove l'Olympia ha concesso troppo campo alla squadra locale subendo tre gol con tre tiri da fuori area. Secondo tempo in campo è entrata un'altra Olympia che anche subendo il quarto gol nei primi minuti ha reagito segnando due reti con Novello e sfiorava il terzo gol con Di Filippo. L'Agnone ha continuato ad attaccare e creando buone occasioni , purtroppo con una ripartenza della squadra di casa ha subito il quinto gol. A fine partita un gran gol da fuori area del capitano Di Pietro chiudeva la partita sul 5 a 3 per gli avversari.Ora si torna a lavorare per preparare bene la prossima partita contro la capolista S.Leucio ​

Con un pizzico di convinzione in più si può tentare di risalire la china, i ragazzi se lo meritano perchè a sprazzi esprimono un gioco davvero eccellente devono lavorare sulla continuità di rendimento.