4 Febbraio 2018 Olympia Agnone- Aquila Calcio 1-1. Rumors: Il Presidente Marco Colaizzo in trattativa per l'acquisto di un'altra punta

Stadio Civitelle di Agnone 4 Febbraio 2018 Olympia Agnone -Aquila Calcio. Il Civitelle di Agnone stracolmo di persone, in una giornata limpidissima, ma altrettanto rigida. I cuori comunque sono caldi, e la curva ultras ha rappresentanto realmente quello che suo dirsi il 12° uomo. Partita finita 1-1 ben giocata da tutte e due le squadre

L 'Aquila rappresenta una compagine forte, ben disposta in campo, con giocatori di serie superiore come De Juliis, Boldrini e merita appieno i punti e la posizione in classifica attuale, ma sicuramente al Civitelle non era preparata ad un incontro con la squadra agnonese che in più di una occasione si è rivelata più insidiosa rispetto alle loro aspettative

Difatti bisogna dire che i ragazzi in campo di Mister Di Meo hanno, sopratutto nel primo tempo, espresso un buon gioco e sono stati molto determinati e aggressivi al punto giusto, questa tipica caratteristica delle squadre di Di Meo.

Difatti sono pervenuti al goal al 20' 2tmp con un bel tiro di Aiello che in area metteva sul palo sinistro del portiere. Da sottolineare anche che nel 1tmp l'Olympia aveva avuto e creato alcune occassioni da goal di Giglio, Aiello e Di Lollo in alcuni casi ben neutralizzate dal portiere avversario.

Al goal subito l' Aquila reagiva in maniera rabbiosa, determinata a rifarsi e a non accettare una eventuale sconfitta in casa granata, grazie ai suoi uomini di spicco è pervenuta al pareggio al 30' del 2tmp, azione questa però viziata da un netto fallo dì mano dal giocatore Ibe che subentrato cinque minuti prima a De Julis si aggiustava la palla con un braccio e entrava in area e metteva la palla dentro realizzando così il pareggio.

L 'Agnonese rassegnata, non ha avuto più la forza di reagire e così la partita è finita sul giusto risultato di pareggio visto le cose in campo

La sintesi al vice presidente Sica: E' indispensabile dire che da questo momento ogni partita diventa per l' Agnone una partita salvezza per non retrocedere e tutti ,Dirigenti ,tifosi e anche la stampa, e' necessario sostenere la squadra per uscire al più presto dalla questa zona play out che non ci compete"

Dai rumors, comunque si apprende che il presidente della Polisportiva Marco Colaizzo, voglia acquistare in settimana un' altra punta di grande spessore tecnico che possa rafforzare l'attacco per interrompere l' anemia del goal .