Roberta Paccariè, originaria di Vastogirardi, campionessa italiana di Taekwondo riceve riconoscimento dal Coni

Riconoscimento dal Coni per l'atleta originaria di Vastogirardi Roberta Paccariè

Il 25 gennaio 2018 presso la sede del CONI di Roma sono stati premiati tanti atleti che nell’anno 2016 si sono particolarmente distinti a livello Nazionale ed Internazionale, tra i premiati l'atleta originaria di Vastogirardi Roberta Paccariè con la medaglia di bronzo al valore atletico proprio per nell’anno 2016 la quale ha vinto il Titolo Italiano di Taekwondo categoria -46 kg. Seniores.

Roberta Paccariè nasce ad Anzio (RM) il 27 marzo 1998, da mamma Luciana Di Tella originaria di Vastogirardi (IS) e papà Roberto originario di Nettuno (RM), entra a far parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, Sezione Giovanile della Polizia di Stato dal 2008 al 2016 sotto la guida del pluricampione Maestro Alessandro Stozzo poi dal 2016 si allena presso la AESSE Taekwondo Academy di Nettuno e sempre sotto la guida del pluripremiato Maestro Stozzo.

A dieci anni prende la cintura nera e subito vice campionessa Italiana nella categoria Cadetti, il titolo di campionessa Italiana arriva però l’anno dopo sempre nei Cadetti. Passa Juniores e subito bronzo agli Italiani, convocata in Nazionale porta un quinto posto dal Portogallo ai Campionati Europei, è la volta del torneo Internazionale Austrian Open G1 che vanta circa 3000 iscritti da i quattro continenti Roberta ancora una volta quinta, ma l’anno successivo dallo stesso torneo porta a casa una favolosa medaglia d’argento perdendo in finale di soli due punti con una atleta della nazionale Svizzera.

Altri due risultati nel 2014, vince la Coppa Italia con la rappresentativa Lazio e ancora il titolo di vice campionessa Italiana nella categoria Juniores, nel 2015 vince ancora la Coppa Italia sempre con la rappresentativa Lazio e un altro secondo posto ai campionati Italiani Seniores, prende l’abilitazione ad allenatore di taekwondo con successivo secondo Dan, ma il titolo di campionessa italiana Seniores arriva nel 2016 a Reggio Calabria e ancora bronzo ai campionati Italiani riservato alle categorie Olimpiche con conseguente convocazione in Nazionale dove va in Lussemburgo rientrando con un ottimo quinto posto, un quinto posto anche ad Atene alla President Cup, valevole per le qualificazioni agli Europei under 21 e nel 2017 ancora vice campionessa Italiana Seniores.

Roberta ci dice con gli occhi che brillano emozionata

"Vorrei ringraziare di cuore il mio Maestro Alessandro Stozzo, con lui tanti gli obiettivi raggiunti, tante soddisfazioni e come il Maestro dice sempre; alla fine il sacrificio paga.Un ringraziamento particolare va ai cittadini e paesani di Vastogirardi, sempre gentili e accoglienti rispecchiando il paese dove vivono e dove appena posso vado volentieri per qualche cavalcata a Staffoli o passeggiate nei meravigliosi boschi respirando aria pulita e mangiando ottimo cibo. Il mio piatto preferito? Neanche a dirlo... I Cazzarielli"