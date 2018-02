Cena di lavoro per la dirigenza della Polisportiva Olympia Agnone. In arrivo una nuova punta proveniente dalla Spagna di origini olandesi

In una conviviale riunione intorno ad una bella tavola imbandita di tutto punto, il Presidente della polisportiva Olympia Agnone Marco Colaizzo, con i componenti del direttivo ,stanno decidendo sui nuovi calciatori da acquistare per rafforzare la zona dell'attacco, visto che qualche difficoltà nel fare goal persiste.

Era nell'aria da più giorni che il presidente Colaizzo fosse determinato ad acquistare un'altra punta, ed ecco che l'acquisto si è concretizzando. Quest'anno la partenza del campionato di serie D era in forse, gli sponsor di sempre non più disponibili a sostenere il campionato di serie D, o perlomeno non più disponibili a investire la stessa quantità di risorse economiche.

Rieletti tutti gli organismi, con alla presidenza l'imprenditore Agnonese Marco Colaizzo, l'organigramma dirigenziale e tutta l'organizzazione, si sta rivelando un ottimo team, che si adopera nei fatti a sostenere il calcio agnonese, attività di notevole rilevanza sociale con spinte aggregazionali, di integrazione e prevenzione delle devianze giovanili. Il campionato di serie D, ha riscontrato delle difficoltà, dimostrandone i limiti in campo, ma la volontà è quella di rafforzare ulteriormente la squadra, con una nuova punta, proveniente dalla Spagna di origini olandesi, da mettere in campo già dalla prossima partita il derby con il Campobasso.

E il sogno granata continua.....