Asd Vastogirardi Calcio: Mister Alessandro Grossi, un mister vincente!

Socievole, simpatico, disponibile. E' il Mister del Vastogirardi , la squadra di un piccolo paese altomolisano che sta spopolando nel torneo di Eccellenza Molise e si trova a ridosso della prima in classifica, con solo due punti di stacco dall'Isernia. Si chiama Alessando Grossi, vive a Caira una frazione vicino Cassino, ha 53 anni e al suo attivo ha una esperienza da allenatore oramai trentennale . Conosce molto bene il mondo del calcio e il suo curriculum e' troppo lungo per poterlo riportare.

Lo abbiamo visto su molti giornali felice e sorridente innalzare al cielo la Coppa Italia Regionale dopo che la squadra che allena oramai da due anni, ha battuto nella finale,in una gara difficile ITre Pini Matese.

E' stato chiamato ad allenare il Vastogirardi due anni fa dal presidente della ASD Polisportiva Vastogirardi Andrea Di Lucente. Dopo tanto successo, in campionato, mai una partita persa finora, e con la vittoria della coppa, viene da chiedersi quale il segreto , o formula vincente e quanto il successo sia determinato da un buon allenatore.

Alla domanda "Quanto è importante l'allenatore in una squadra"

Mister Grossi per tutta risposta affermava che

"il calcio è un gioco di squadra e una buona squadra si caratterizza dall'armonia e la coordinazione tra i diversi ruoli, e' necessaria la giusta esperienza, il lavoro tattico, tecnico, il rispetto l'uno dell'altro. Rimarcava comunque il ruolo centrale del Presidente della società Di Lucente e del direttore sportivo,Crudele"

Proseguiva dicendo che

"Adesso il mio sogno e' quello di vincere il campionato, portare il Vastogirardi in serie D, sarebbe una grande soddisfazione. ma subito si proiettava sulle prossime importanti scadenze

Sabato 10 Febbraio in casa a Roccaravindola il Vastogirardi gioca con il Campodipietra, è una partita che come tutte va preparata e studiata. Ieri Abbiamo assistito alla partita tra il Giulianova e il Chieti per la finale di coppa Italia fase nazionale, ha vinto il Giulianova ai rigori. Noi incontreremo il Giulianova, le date sono stabilite il 21-28, la partita con il Giulianova in casa la giocheremo probabilmente al Civitelle di Agnone.

Il Giulianova è una squadra forte, corazzata, con bravi giocatori che conosco per averli allenati. Ma anche noi abbiamo una squadra importante, abbiamo allestito uno spogliatoio forte ,tutti si giocano il posto, tutti si rispettano grande rispetto dei ruoli. Ci prepareremo come sempre , l'impegno sarà massimo come sempre.....poi vinca il migliore!"

Alla fine dell'intervista con insistenza abbiamo riproposto la domanda iniziale: Quanto del successo e' dovuto a lei mister?

Rispondeva. " un pochino..forse "

Grazie mister Grossi e buon lavoro!