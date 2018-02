Calcio agnonese-duplice derby in casa granata: Juniores-Campobasso, SerieD Olympia Agnone - Campobasso

Domani super derby con il Campobasso per la Juniores nazionale che anticipa di un giorno l'altro derby quello della squadra agnonese del campionato di serie D che si giocherà domenica a Campobasso

Partita molto sentita dai ragazzi della Juniores che ci tengono a battere i cugini campobassani per poter risalire ulteriormente la classifica

Domenica per il Campionato Giovanissimi i ragazzi di mister Pirosanto affrontano in casa allo stadio comunale delle Civitelle i pari età della San Leucio di Isernia squadra che occupa il primo posto in classifica. i ragazzi Agnonesi sono motivati a fare un risultato positivo per consolidare le prime posizioni acquisite in classifica.

Infine per il Campionato Allievi i ragazzi dell Olympia si recheranno a Isernia vs i pari età dell Isernia calcio alle ore 11,00 anche qui si aspetta una partita combattuta. Gli allievi Agnonesi sono sotto di un punto in classifica rispetto ai cugini isernini.

Inoltre sabato 10 Febbraio era calendarizzata la partita di recupero per il Campionato provinciale Esordienti Olympia-. Agnonese-Fraterna Isernia, ma e' stata nuovamente rinviata per indisponibilità della squadra isernina