Eccellenza- il Vastogirardi stravince con il Campodipietra 5-0. Il commento del DS Crudele

Nel pomeriggio di oggi 10 Febbraio si è disputato a Roccaravindola l'anticipo della 5^ giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza Molise tra il Vastogirardi e il Campodipietra Calcio. Partita senza storia per il Campodipietra. Il Vastogirardi ha dominato sui due tempi con un gioco incalzante, fantasioso e aggressivo al punto giusto. La formazione di Mister Grossi in perfetta forma e oltremodo motivata anche dal valore aggiunto dalla vittoria della coppa Italia Regionale e con la testa già alla Coppa Italia.fase Nazionale.Risultato meritatissimo 5-0

Il commento alla partita di oggi del DS del Vastogirardi Antonio Crudele:

"Abbiamo disputato una gara accorta e ordinata senza mai rischiare nulla eccezion fatta per un loro tiro cross finito sul palo della porta difesa da Del Giudice!

Pronti via già abbiamo avuto subito due occasioni e siamo andati in vantaggio poco dopo su calcio di rigore...Una gran prova contro un buon avversario a cui auguriamo tutte le fortune possibili...Da segnalare il goal di Cipriano che dopo la rete che ci ha regalato la coppa si è ripetuto anche in campionato...Sono soddisfatto per la prova di oggi,ma da adesso già si pensa alla prossima gara che ci vedrà di scena a Piedimonte per il remake di quella che è stata la finale di coppa...Gara difficile contro un avversario ostico, che affronteremo come sempre con tanto rispetto ma anche con tanta voglia di vincere e ben figurare..."