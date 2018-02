Campobasso-Agnonese 1-1.Derby avvelenato con calciatori protagonisti in negativo

Dal cane in campo, poi 'immobilizzato' e allontanato dal rettangolo di gara, al parapiglia finale. In molti ricorderanno anche per questi due episodi il derby molisano tra Campobasso e Olympia Agnonese disputato nel pomeriggio allo stadio di contrada Selva Piana. La gara, valida per la 23esima giornata del Campionato nazionale dilettanti, girone F, si è conclusa 1-1 con l'Agnonese che ha agguantato il pareggio nei minuti di recupero grazie a un calcio di rigore. Tifoserie corrette durante i 90 minuti, ma a dare 'spettacolo' sono stati i calciatori che al termine della partita hanno dato vita ad un violento alterco, sedato grazie anche all'intervento delle Forze dell'ordine. Atteggiamenti che nel dopo partita hanno anche contribuito ad accendere gli animi tra le opposte fazioni in tribuna e fuori dallo stadio.

Campobasso-Olympia Agnonese 1-1

Campobasso: Landi, Capozzi, Menna, Danucci, Benvenga, Gomes, Ribeiro, Gerardi, Balistreri, Varsi, Kargbo.

All.: Foglia Manzillo

Olympia Agnonese: Venturini, Corbo, La Bua, Corso,Frabotta, Rullo, Santoro, Di Lollo, Giglio, Ferraro, Guerra.

All.: Di Meo

Arbitro: Centi di Viterbo

La partenza migliore è dell’Agnone che dopo pochi istanti si fa vedere con Di Lollo con un tiro dalla distanza e con Santoro, conclusione al lato. Augustus è in campo regolarmente.

Al 7′ il Campobasso passa in vantaggio: grande cross di Benvenga, si avventa Augustus e insacca.

Al 10′ i rossoblù vicini al raddoppio con una girata di Gerardi che finisce di poco fuori.

Intorno al quarto d’ora arriva la risposta altomolisana con una botta di Di Lollo che si alza di poco.

Al 22′ da un errore difensivo Giglio prova ad approfittare con un pallonetto deviato in angolo da Landi.

Ancora Agnone in avanti quando Di Lollo scocca una conclusione dal limite che per poco non si insacca.

Al 40′ annullato all’Agnone un gol a Santoro per fuorigioco.

Prima del riposo clamorosa palla gol non sfruttata da Corbo che si è ritrovato davanti a Landi ma non ha dato forza al pallone. Buona la reazione agnonese.

Al 59′ il Campobasso si rende pericoloso con Gerardi su punizione, pallone fuori di pochissimo.

Palla gol clamorosa poco dopo per i rossoblù, Balistreri da distanza ravvicinata si mangia il raddoppio.

Palo incredibile colpito da Kargbo al 62′ su assist di Gerardi.

Al 74′ Agnone vicinissima al pareggio con Giglio, palo sfiorato.

Campobasso in dieci: espulso Benvenga per proteste. E’ il 79′.

All’89’ Santoro va a un passo dall’1-1 da due metri, para Landi.

94′ Pareggia l’Agnone su rigore trasformato da De Stefano, punito un presunto fallo di mano.