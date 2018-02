Allievi Olympia Agnone, vittoria di sostanza con i pari età dell'Isernia 1-4

Per il Campionato Allievi oggi 10 Febbraio i ragazzi dell 'Olympia hanno giocato con i pari età dell'Isernia calcio nella citta' pentra alle ore 11,00 Si attendeva una partita combattuta perchè gli allievi Agnonesi tallonano da vicino in classifica i cugini isernini. La vittoria della squadra dei ragazzi di mister Panella hanno giocato una partita che ha lasciato pochi spazi agli avversari , con un risultato finale che parla da solo e non avrebbe bisogno di commenti 1-4.

Marcatori 14' Nitto, 50' Ziroli, Senatore su rigore, 76' Orlando