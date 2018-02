Derby Campobasso-Agnonese tra polemiche e accuse. L'intervista a Marco Colaizzo Presidente Polisportiva Olympia Agnone

Dopo i fatti accaduti ieri,11 Febbraio presso lo stadio Romagnoli di Campobasso nel derby tra la squadra locale e l'Olympia Agnone e la tanta risonanza data agli incresciosi episodi accaduti, ci è sembrato importante intervistare il presidente della storica società agnonese la Polisportiva Olympia Agnone. Marco Colaizzo, il presidente è un giovane e affermato imprenditore, molto affabile, disponibile,si è sempre occupato indirettamente del calcio agnonese, da sempre sponsor di questo fiore all'occhiello della comunità altomolisana, eletto presidente nel 2017 della società sportiva, completamente rinnovata nel suo organigramma dirigenziale nel quale spiccano i nomi di noti e stimati professionisti agnonesi.

Nell'intervista il presidente ha utilizzato i suoi soliti toni pacati ed educati che gli vengono dal fatto di appartenere ad una famiglia con solidi valori.Non ha polemizzato con la società del Campobasso ma ha ribadito più volte il suo no alla violenza negli stadi , senza se e senza ma.

"L'episodio di ieri mi ha lasciato costernato e sorpreso. Siamo una società oramai sui campi di gioco da ben dodici anni in campionato di serie D.Siamo conosciuti in tutta Italia per la correttezza e la serietà, non abbiamo mai in 12 anni ricevuto richiami o penalità per comportamenti violenti o scorretti nei confronti delle squadre ospitate o ospitanti.. Ci tengo a mettere in evidenza che il Civitelle di Agnone è stato il primo stadio in Italia senza barriere. Il nostro no alla violenza negli stadi e' acclarato. La nostra mission e' il calcio all'insegna del divertimento, l'integrazione, la democrazia. Non voglio entrare nei particolari della dinamica dell'incidente ma mi auguro che episodi del genere vengano banditi per sempre nei campi di gioco, non abbiamo nulla da rimproverarci"

Al termine affermava: I componenti della Polisportiva possiedono tutti il cane, e Mister Di Meo non è da meno, ne possiede quattro ed è un animalista convinto. Basta con inutili polemiche"

E' quanto dichiarava il Presidente della Polisportiva Olympia Agnone Marco Colaizzo