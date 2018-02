11 Febbraio-Caseificio Di Nucci Agnone - Teate Volley Chieti 3- 0 (25-23, 25-21, 25-21).

Altri 3 punti e altra vittoria ieri domenica 11 febbraio presso il palazzetto dello sport di Agnone dove il Caseificio Di Nucci Agnone si è scontrato con la giovane squadra Teate Volley Chieti vincendo per 3 set a 0 (25-23, 25-21, 25-21). I ragazzi della Teate Volley non hanno mollato e hanno tenuto duro fino alla fine, ma ad avere la meglio è stato il sestetto altomolisano.

Prossimo impegno della Pallavolo Agnone sarà la lunga trasferta a L’Aquila (sabato 17 febbraio) che attualmente occupa il sesto posto in classifica con 16 punti.