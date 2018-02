Campionato Giovanissimi Regionale : Olympia Agnone - S.Leucio Isernia 0 a 1.

Bella prestazione dei ragazzi di Mister Pirosanto, nonostante la sconfitta di misura, al Civitelle di Agnone. Bel gioco e bella prestazione di carattere e corale contro i pari età di Isernia, i quali ottenevano la vittoria solo con un rigore dubbio a metà del secondo tempo, i ragazzi dell'Olympia non riuscivano a raddrizzare il risultato nonostante gli sforzi, il bel gioco e le numerose azioni macinate.

Ci parla della partita Mister Mario Pirosanto:

< Orgoglioso della mia squadra che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. Oggi il risultato è bugiardo forse nessuna squadra ha messo così in difficoltà la capolistaS.Leucio che solo grazie ad un rigore dubbio ha vinto la partita .Nel primo tempo meritavamo di passare in vantaggio, purtroppo abbiamo sbagliato due occasioni nitide: una con di Ciocco e l’altra con Pallotto. Il secondo tempo si è giocato soprattutto a centrocampo e il pareggio sarebbe stato sicuramente il risultato giusto, purtroppo però l’arbitro nel finale ha concesso un calcio di rigore per un fallo di mano, a mio parere inesistente, perché la palla ha colpito prima la gamba del ragazzo poi la mano attaccata al corpo . Sono davvero soddisfatto di questa prestazione vuol dire che stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così e sono sicuro ci ci toglieremo grandi soddisfazioni.>