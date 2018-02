Derby Campobasso -Agnonese: Il giudice sportivo non perdona, batosta per il Campobasso, multa e ammonizioni per l'Agnonese

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 13 febbraio 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano

GARE DEL 11/ 2/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 2.000,00 e diffida CITTA' DI CAMPOBASSO

Per ingresso sul terreno di gioco, nel corso del primo tempo, di un cane che costringeva il Direttore di gara ad interrompere il gioco per circa due minuti. Inoltre, al termine della gara, propri dirigenti e calciatori prendevano parte ad una rissa con i tesserati della società avversaria. Nella circostanza si registrava la presenza di due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, uno dei quali rivolgeva espressioni offensive e minacciose all'indirizzo del Direttore di gara puntandogli un dito contro. Entrambi i soggetti erano presenti anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi mentre la Terna Arbitrale vi faceva ritorno.

Euro 1.500,00 OLYMPIA AGNONESE A.S.D.

Per avere, al termine della gara, propri dirigenti e calciatori, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria.

A CARICO DIRIGENTI

I

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 18/ 4/2018

BENVENGA ALEX (CITTA' DI CAMPOBASSO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CAPOZZI MICHELE (CITTA' DI CAMPOBASSO)

Per avere. al termine della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno un calciatore avversario.

VARSI ALFREDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

Per avere, al termine della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno dietro la nuca un calciatore avversario che cadeva a terra rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

AMMONIZIONE (VII INFR)

RULLO ERMINIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

FRABOTTA DANIELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOLZAN RICCARDO (CITTA DI CAMPOBASSO)

CORSO DAVIDE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

FERRARO AGNELLO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENNA PASQUALE (CITTA' DI CAMPOBASSO)

DE STEFANO CARMINE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

LA BUA ROCCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)