Tre Pini Matese- Vastogirardi 2-1. Il commento di Mister Grossi

Oggi sul campo dei Tre Pini Matese, il Vastogirardi per la 21^ giornata di campionato di Eccellenza, dopo una lunghissima ininterrotta carrellata di vittorie, incassa una sconfitta di misura 2-1.che non sposta di una virgola le posizioni in classifica ma la delusione di Mister Grossi e' evidente nelle sue dichiarazioni:

"Abbiamo perso meritatamente, anche se abbiamo avuto 3-4 palle goal importanti per pareggiare e per vincere sull'1-1. Ma giusto che abbiamo perso perchè oggi in campo c'era una squadra che aveva fame di vincere(3 Pini) e un'altra che pensava di poter vincere, senza però averne la voglia. Sono molto deluso, ma certo e' che non molleremo lo stesso fino alla fine. Era sostanzialmente prevedibile, perchè era evidente che I tre Pini avendo perso la finale di coppa Italia fase regionale con noi, aveva voglia di rivincita e oggi avrebbe fatto di tutto per vincere, e noi ne eravamo consapevoli. E' necessario capire che tutte, indistintamente tutte, le partite vanno giocate con " fame e rabbia" per poter vincere. La mia delusione viene dal fatto che pur consapevoli di ciò non siamo stati capaci di trasferire sul gioco tale consapevolezza, si può perdere ma non giocando cosi., ma niente è perso, noi siamo una squadra forte che sa giocare a calcio! "

Analisi chirurgica di Mister Grossi e... umana, troppo umana. Grande Mister!