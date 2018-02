Torball serie A, I Guerrieri della Luce Campobasso conquistano una sola vittoria al Pala Selvapiana

CAMPOBASSO – Si complica notevolmente il cammino verso la salvezza per I Guerrieri della Luce Campobasso. Nella penultima giornata del massimo campionato nazionale di serie A gli atleti allenati dal duo tecnico Mariella Procaccini e Giuseppe Vitale hanno ottenuto una sola vittoria davanti ai propri tifosi contro la squadra dell’Ascoli Piceno. Gli altri incontri sono terminati con tutte sconfitte anche abbastanza nette. Sin dalla vigilia l’impresa non sembrava delle più semplici ma, poi, il campo di gara ha confermato i dubbi e le incertezze della vigilia. Il verdetto finale, sia per ciò che concerne l’assegnazione dello scudetto sia per quanto riguarda le squadre che retrocederanno in serie B, si saprà solo dopo la disputa delle gare di domani che sanciranno la parola fine alla stagione 2017/2018 del torball maschile di serie A. Per la compagine molisana non resta che un’ultima possibilità: quella di vincere tutte le gare di domani mattina e sperare anche in qualche risultato favorevole sul campo del Reggio Calabria dove in contemporanea si sta giocando l’altro raggruppamento. I Guerrieri non hanno ancora alzato bandiera bianca ed hanno tutta l’intenzione di dare fondo a tutte le energie fisiche e nervose rimaste per tentare il tutto per tutto per mantenere la categoria. L’invito agli sportivi molisani a presiedere gli spalti del Pala Selvapiana di Campobasso si fa ancora più importante vista la posta in palio per Tiziano Marinelli e compagni.

I risultati di oggi e le gare in programma domani mattina:

5ª Giornata

CAMPOBASSO – 17 Febbraio ore 15.30

Part. Squadra A Squadra B 100 APD Picena non Vedenti 1/7 GSD Non e Semivedenti Bolzano A 101 ASD Teramo NV 8/6 GSD Non e Semivedenti Bolzano B 102 GSD Non Vedenti Trento Onlus 6/3 I GUERRIERI DELLA LUCE 103 APD Picena non Vedenti 4/8 GSD Non e Semivedenti Bolzano B 104 GSD Non e Semivedenti Bolzano A 3/3 GSD Non Vedenti Trento Onlus 105 I GUERRIERI DELLA LUCE 12/4 APD Picena non Vedenti 106 ASD Teramo NV 8/6 GSD Non e Semivedenti Bolzano A 107 GSD Non e Semivedenti Bolzano B 6/0 I GUERRIERI DELLA LUCE 108 APD Picena non Vedenti 2/7 GSD Non Vedenti Trento Onlus 109 I GUERRIERI DELLA LUCE 1/3 GSD Non e Semivedenti Bolzano A 110 GSD Non Vedenti Trento Onlus 6/4 ASD Teramo NV

6ª Giornata

CAMPOBASSO – 18 Febbraio ore 8.30