Olympia Agnonese- Avezzano , 1-4. Dura sconfitta casalinga per l'Agnonese.

Dopo il pareggio del turno precedente in quel di Campobasso (buon risultato) conclusosi con tafferugli tra le tifoserie , ieri Domenica 18-02-2018 , l'Olympia Agnonese ha ospitato l' Avezzano squadra blasonata, posizionata tra le alte vette della classifica, mentre l'Agnonese naviga tra i marosi della bassa classifica in zona play out

. Il tempo non era clemente, affliggendo calciatori e pubblico con una leggera pioggerellina . Le squadre entrano in campo puntualmente, dopo una prima fare di studio che dura una decina di minuti, l'Avezzano sale in cattedra e con un trittico micidiale, nel giro di un quarto d'ora stende l' Olympia che al 30esimo del primo tempo si trova sotto di tre gol.

La botta è forte , la squadra di casa rimane tramortita, l'Avezzano non infierisce appagata del risultato vigente e si arriva al riposo con il risultato acquisito. Al rientro in campo l' Olympia è più motivata esprimendo superiorità e gioco per una buona mezz'ora accorciando le distanze con un gol di ottima fattura di Santoro, purtroppo la montagna era troppo alta e scoscesa per poter arrivare in cima.

Le velleità di rimonta vengono spente definitivamente con il rigore concesso all'Avezzano che, trasformato,porta la squadra ospite sul 4 a 1.

Partita finita , si va verso gli spogliatoi,dopo il triplice fischio con questo risultato. Delusissima la tifoseria che si attendeva di più dalla squadra, contestata in maniera impropria dalla tifoseria ultras, e sicuramente bisognava dare di più,ma non era questa la partita da cui si poteva uscire fuori dalle secche, almeno da quello che dice la classifica. Si sa le sconfitte non fanno bene, creano delusione rancori e divisioni che aggravano le situazioni.

Ci vuole razionalità,pragmatismo e unità. Sportivi e società si stringano intorno alla squadra e all'allenatore per favorire il raggiungimento della auspicata salvezza. La prossima partita è una ottima occasione per risalire la china, la squadra avversaria, la Recanatese, è alla nostra portata , non bisogna fallire, in bocca al lupo!!