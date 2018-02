Calcio Giovanile Agnonese: Juniores Olympia-Avezzano 3-2. Mister Fusaro:Partita giocata bene e con il cuore

Ieri sabato 24 Febbraio presso lo stadio comunale Civitelle di Agnone la Juniores Olympia Agnone ha vinto con l'Avezzano 3-2. Partita di qualità.

Il commento del mister Mario Fusaro:

" Siamo partiti bene con qualche occasione con Ciotoli, ma purtroppo commettendo il solito errore difensivo che ha consentito ai ragazzi dell'Avezzano di passare in vantaggio intorno all 30'del 1tmp.Noi venivano al pareggio con una bellissima azione sulla destra di Fraraccio che metteva al centro e Zentena di testa infilava in rete.

il 2 tmp sulla falsa riga del primo tempo. Giocato ma senza grandi occasioni. L'Avezzano a metà della ripresa passava in vantaggio su calcio di rigore .ma nel finale il nostro rabbioso assalto finale ci portava al pareggio prima con Ciotoli e allo scadere del recupero alla vittoria col il baby 2002 Di Pietro di agnone". e conclude soddisfatto: Quello che solitamente ci è stato tolto ultimamente dalla fortuna, ieri in parte ci è stato restituito"