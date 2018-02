Calcio Giovanile-Categ Allievi: Fraterna di Isernia.-Olympia Agnone 4-1.Sconfitta dettata da eccesso di presunzione

Ieri sabato 24 Febbraio per il campionato categ. Allievi si è disputata la partita con i pari età della Fraterna di Isernia, nella cittadina pentra. La squadra giovanile Allievi Agnonese perde malamente 4-1., risultato greve che boccia in toto la squadra di mister Panella. Gioco svogliato, poco attento, scarsamente coinvolti i ragazzi agnonesi. Da più parti il commento sull'eccesso di presunzione della squadra che ha giocato loro un brutto scherzo. A Agnone c'è un proverbio ad oc: "La presunzione va a cavallo ma...torna a piedi" Nel gioco mai sottovalutre l'avversario, anche il meno pericoloso si può rivelare in alcune occasioni insidioso. l'umiltà non è mai troppa, usiamola.