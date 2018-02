Recanatese-Olympia Agnonese 3-3 riscatto della squadra sannita

Domenica 25-02-2018 scontro diretto tra due concorrenti che lottano per non retrocedere . L' Olympia Agnonese sale in quel di Recanati, accompagnata da numerosissimi sostenitori, nonostante il tempo inclemente. Si parte subito a tambur battente. Le due squadre non possono fallire, vengono da un periodo pregresso delicato, dovuto a prestazioni non brillanti e una posizione in classifica tra destinatari di play out.

La Recanatese al secondo minuto è già in vantaggio causa una sfortunata deviazione di Cassese che provoca l'autogol. L'' Olympia questa volta non si abbatte e reagisce bene , subito dopo occasione d'oro per Santoro che si presenta davanti al portiere ma si lascia ipnotizzare e fallisce il pareggio. La partita è piacevole con capovolgimenti di fronte e occasioni mancate. Le squadre si affrontano a viso aperto con risultato non prevedibile. Al 35' l'Agnonese raggiunge l' agognato pareggio con Corbo con un colpo di testa su calcio piazzato. La recanatese di nuovo in vantaggio al 41' subito pareggiato da Frabotta al 45'.

il tempo si chiude con il risultato di pareggio 2-2. Al rientro in campo l' Olympia va subito sotto con un colpo di testa su angolo per la Recanatese. Il nuovo svantaggio fa tremare le gambe ai tifosi dell' Agnonese. La squadra anche questa volta reagisce e riaggancia il pareggio con Nijang su mischia in area , 3-3 . Ci sarebbe stata anche l' occasione del vantaggio con Il solito Santoro che fallisce una favorevolissima occasione.

La partita si chiude col risultato di 3-3. Questa volta la squadra Agnonese ha dimostrato determinazione e carattere, non era facile mantenere nervi saldi e recuperare per ben tre volte lo svantaggio. La strada imboccata è quella giusta. Bisogna seguire la strada stretta dell'impegno, dell' umiltà e del lavoro , senza abbandonarsi a voli pindarici e l' obiettivo salvezza è a portata di mano.