Campionato Giovanissimi Regionale Asd Boys Roccaravindola - Olympia Agnone 1-1

Una partita molto bella e combattuta quella di oggi disputata sul terreno di gioco a Roccaravindola, le due squadre sono scese in campo entrambe decise a far proprio il risultato ma in verità l'Olympia si è espressa meglio in campo, più compatta e determinata e solo un rigore inesistente, in quanto il fallo sull'avversario era da punire fuori area, e un gol annullato allo scadere per un fuorigioco inesistente hanno negato ai ragazzi di Mister Pirosanto di portare a casa i tre punti che avrebbe decisamente meritato

. Una considerazione: quando le partite sono di una certa rilevanza forse si dovrebbe optare per un arbitraggio che possa avvalersi di maggiore esperienze per certe categorie.

Ci parla della partita Mister Mario Pirosanto

:< La partita perfetta giocata dai ragazzi dell’Agnone.Gioco,grinta e carattere da parte di tutta la squadra non sono bastati a superare il Roccaravindola favorito dall’arbitraggio. I nostri ragazzi sono scesi in campo concentrat e vogliosi di portare a casa la vittoria,il primo tempo dominato dall’Agnone e meritavamo certamente il vantaggio, ma, anche per merito del bravo portiere locale, si concludeva sul punteggio di 0 a 0. Il secondo tempo vedeva sempre l’Agnone dominare per gioco e determinazione sul Roccaravindola, fino a quando un giocatore locale subiva un fallo fuori area e furbamente si rotolava all’interno di essa, assurda la reazione dei giocatori e del mister del Roccaravindola che inveivano verso l’arbitro inducendolo a fischiare un rigore inesistente contro di noi. I ragazzi dell’Agnone subìto lo svantaggio non si son arresi mahanno continuato ad attaccare con caparbietà fino a raggiungere il pareggiavano con un bellissim gol di Polescoschi. A pochi minuti dalla fine l’Agnone subiva l’ennesima ingiustizia vedendosi annullare un gol regolarissimo di Carosella per un presunto ed inesistente fuorigioco. Ci tengo a precisare il fair play del Mister del Roccaravindola che, nonostante il nervosismo creatosi durante la partita fra le panchine, al triplice fischio entrava nello spogliatoio dell’Agnone porgendo le proprie scuse e dei suoi ragazzi .Amareggiato concludo con una considerazione: la mia squadra meritava di vincere ma è stata ancora penalizzata da un arbitraggio non corretto, una situazione che si perpetua in diverse partite ultimamente e che ci ha enormemente penalizzato per raggiungere i Play off, ma insieme ai miei ragazzi siamo orgogliosoi di aver portato in giro il bel calcio e il bell' esempio di squadra , i miei ragazzi sempre compatti e corretti"