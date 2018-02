Stadio Civitelle di Agnone innevato. Partite a rischio?

Burian come preannunciato è arrivato puntualissimo. L'intera penisola innevata e temperature in discesa. Disagi si riscontrano in Molise nella circolazione sulle strade ricoperte da lastroni di ghiaccio.Le scuole oggi sono rimaste chiuse in molti paesi e altrettante rimarranno chiuse anche domani. Le partite di calcio programmate in settimana a rischio. Il Civitelle di Agnone è innevato, il campo sintetico completamente imbiancato. Si riscontrano a questo punto difficoltà per gli allenamenti, dove farli e in più per mercoledì 28 Febbraio alle ore 14.30 è in programma un importante match tra il Vastogirardi e il Giulianova, partita di ritorno della fase nazionale Coppa Italia.Le previsioni metereologiche avvertono che da giovedì 1 Marzo "dopo il burian, il vento siberiano, una perturbazione atlantica porterà veramente tanta neve" https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-giovedi-1-marzo-neve-estesa-daddolcimento-sopra-cuscino-freddo?refresh_cens.

Il prof Fernando Sica vice presidente della società Polisportiva Olympia Agnone, e responsabile del settore giovanile, alle nostre domande sulle condizioni dello stadio e la sua agibilità, così risponde:

"Il Civitelle è innevato, abbiamo per il momento anche difficoltà per gli allenamenti. I dirigenti della società del Roccaravindola ai quali da sempre abbiamo chiesto e ottenuto ospitalità nei momenti di difficoltà ,da me interpellati, mi hanno comunicato che anche i loro impianti sono innevati per il momento. Stiamo decidendo dove fare gli allenamenti. Per la partita di ritorno della Coppa Italia fase Nazionale del Vastogirardi-Giulianova, di mercoledì 28 Febbraio, che ospitiamo molto volentieri, non è tanta la quantità di neve che insiste sul campo, ma quanto il fatto che essendo le temperature molto rigide, la neve è probabile che non si scioglierà. Ma sicuramente i dirigenti del Vastogirardi entro domani faranno un sopralluogo al campo e a quel punto si deciderà.. Siamo altresì in forse per la partita di domenica 4 Marzo, per la partita della nostra prima squada con il Matelica, prima in classifica del Campionato di serie D,bisogna vedere come evolvera' il meteo"