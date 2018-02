Calcio- Neve sul Civitelle di Agnone.Crudele DS Vastogirardi: La partita con il Real Giulianova è stata rinviata al 7 Marzo

E' stata rinviata a Mercoledi 7 Marzo alle ore 14.30 la partita di ritorno Vastogirardi - Real Giulianova valida per la Coppa Italia fase Nazionale. Ad annunciarlo il Direttore Sportivo della squadra altomolisana Antonio Crudele

" La partita di ritorno Vastogirardi -Real Giulianova era in programmma per domani 28 Febbraio alle 14.30 al Civitelle di Agnone ma a causa delle avverse condizioni climatiche e la momentanea inagibilità degli impianti, in accordo con la Lega Calcio, si è giunti alla decisione di rinviarla a Mercoledì 7 Marzo, ore 14.30, sempre al Civitelle di Agnone" cosi ha dichiarato