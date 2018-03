Juniores Cup- Convocati Gentile e Zentena classe 2000,Polisportiva Olympia Agnone

Belle notizie in casa Polisportiva Olympia Agnone. Per il torneo della JUNIORES CUP 2018 riservato ai ragazzi Juniores della classe 2000 - 2001,sono stati convocati due giovani calciatori ,Gentile che gioca anche con la prima squadra e Zentena, entrambi classe 2000. Un grande in bocca da parte della società ai due giovani calciatori che si sono distinti per la loro bravura e premiati con le convocazioni nelle rappresentative.

Juniores Cup- Convocati Gentile e Zentena classe 2000, della polisportiva Olympia Agnone