Calcio -Torneo di Viareggio: Convocato Marino Niccolò, Polisportiva Olympia Agnone per la rappresentativa della serie D

Il giovane calciatore della prima squadra Olympia Agnone, Marino Niccolò classe '99, è stato convocato con la rappresentativa della serie D per il Torneo Viareggio. Grande soddisfazione espressa a nome di tutta la società dal Presidente Marco Colaizzo che afferma"Siamo soddisfatti, erano anni che un calciatore della Polisportiva Olympia Agnone non entrava a far parte della rosa della rappresentativa dì serie D per il torneodi Viareggio. Le mie congratulazioni e di tutta la società a Marino Niccolò che si è distinto per la bravura e l'impegno"