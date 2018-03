Olympia Agnonese- Matelica 1-0 colpaccio casalingo dell' Olympia contro la prima della classe.

Oggi 4-3-2018 l'Olympia Agnonese ospita al Civitelle il Matelica,squadra prima in classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda ,la Vis Pesaro, quindi scende in campo con la determinazione di mantenere il vantaggio.

Di contro l'Agnonese ha necessità di punti per muovere la classifica onde tirarsi fuori dalla zona play out. L'impresa è ardua ma non impossibile volontà, tenacia e impegno potrebbero aiutare. Giornata plumbea ma non fredda, il freddo polare dei precedenti giorni sono alle spalle. Mister di Meo non vuole concedere le redini del gioco al Matelica, la squadra Agnonese vi riesce benissimo aggredendo gli avversari su ogni pallone.

La svolta della partita al quarto d'ora di gara, punizione a favore dell'Olympia dal limite dell'area del Matelica,per fallo subito da Santoro . Schema a due palla a Cerio, il tiro scavalca la barriera e si infila a fil di palo alla sinistra del portiere. A questo punto la partita prende la strada dell'agonismo e la squadra ospite non riesce a trovare il bandolo della matassa. Merito anche dell' Olympia che non lascia ragionare la squadra ospite non dando respiro agli avversari. Il tempo si chiude con il vantaggio della squadra di casa.

Al rientro in campo l' Olympia serra i ranghi , pressing alto e tiene a distanza la squadra avversaria dalla propria area. Il Matelica non produce molto , salvo alcuni tentativi con tiri da lontano che esaltano il portiere di casa. La partita prosegue fino alla fine con grande agonismo da parte della squadra e grande apprensione per i tifosi. Comunque non arrivano sorprese, l'Olympia alla fine con grande abnegazione porta a casa il risultato. E che risultano! A inizio gara nessuno ci avrebbe scommesso. Ottimo, bravi avanti così. Unione tenacia, impegno e lavoro. Si è imboccato la strada giusta.