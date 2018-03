Campionato Giovanissimi Regionale Olimpic Isernia- Olympia Agnone 1-1. Risultato bugiardo!

Bella partita quella disputata oggi allo Stadio Lancellotta di Isernia dalle due compagini scese in campo decise a portare a casa i 3 punti.Gli agnonesi oggi con Mister Mario Fusaro che sostituiva Mister Pirosanto momentaneamente assente in questa gara hanno cominciato la partita in sordina andando in crescendo col passare dei minuti fino a dominare il campo totalmente a fine gara

.Gli isernini passano in vantaggio nel primo tempo su un corner che si rivela essere uno dei pochi tiri in porta pericolosi.Nel secondo tempo la storia cambia, qualche spostamento tecnico, tattico dei ragazzi dell'Olympia e la partita cambia volto,

I ragazzi prendono coraggio e vengono fuori attaccando con determinazione fino a raggiungere il goal con Poleacovschi, sfiorano il goal della vittoria nei minuti finali, vittoria che sarebbe stata ben meritata per la qualità e quantità di gioco macinate e in campo. Altra bella prova dei ragazzi di Mister Mario Pirosanto , che hanno dimostrato oggi di essere una vera squadra e ancora pronti a lottare per scalare la classifica