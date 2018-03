Polisportiva Olympia Agnonese-Rocco La Bua convocato nella rappresentativa Serie D, Torneo di Viareggio

Rocco La Bua classe '99 centrocampista della prima squadra è stato convocato per il Torneo di Viareggio. Oggi sarà a Camaiore per il ritiro della rappresentativa di serie D. La Bua insieme a Marino Niccolò sono i due calciatori della prima squadra della Polisportiva Olympia Agnone convocati per la rappresentativa di serie D. Grande è la soddisfazione del Presidente Marco Colaizzo e di tutta la dirigenza Nella foto copertina Rocco La Bua con Antonio Orlando, tecnico della Polisportiva e orgoglio e bandiera agnonese del calcio.

S