Calcio giovanile agnonese, calendario partite

La Juniores Olympia Agnone oggi e' rimasta ferma come domani domenica 11 Marzo rimane ferma la prima squadra per la concomitanza del Torneo di Viareggio al quale sono stati convocati due giocatori dell'Olympia,Marino e La Bua

Gli Esordienti di mister DellI Quadri oggi 10 Marzo hanno battuto in casa al Civitelle di Agnone i loro pari età della San Leucio 3-1 partita bella e ben seguita da un numeroso pubblico di entrambe le squadre

Domani Domenica 11 marzo gli Allievi ,per il Campionato regionale andranno sul campo dì Piedimonte Matese per affrontare la prima in classifica del girone A, I Tre pini ore 10,00.

Sarà impegnativa per l'Olympia perchè giocheranno per mantenere inattaccabile il quarto posto.

I Giovanissimi di mister Pirosanto affronteremo a Agnone i pari età del Venafro per il Campionato regionale ore 10,00 partita importante perché i ragazzi dell Olympia lottano per il 4^ posto