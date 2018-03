Campionato Esordienti Olympia Agnone - San Leucio C vittoria per 2 partite e un pareggio per gli Agnonesi

Dopo una lunga assenza è ripreso il campionato Esordienti provinciale e la Polisportiva Olympia sul campo delle Civitelle ha incontrato la compagine del San Leucio Calcio C.

Ci parla della partita ,Miste Michele Delli Quadri : < I ragazzi quest'oggi hanno fornito, complessivamente una prestazione più che apprezzabile. L'inizio della partita ha visto le due compagini ferme al centro del campo, in religioso silenzio. L'arbitro ha ordinato un minuto di silenzio nel ricordo di Davide Astori capitano della Fiorentina deceduto sabato scorso. Nella prima partita, la buona disposizione in campo della San Leucio, qualche nostro possesso palla troppo insistito, passaggi di troppo sbagliati la bravura del portiere, imprecisioni nel tiro in porta hanno creato non poche difficoltà alla Polisportiva che non è riuscita a segnare..La prima partita si chiude così con un nulla di fatto. Nella seconda partita tutto quello fatto di male nella prima partita si trasforma in gioco rapido , passaggi precisi tra i reparti, difesa attenta e attaccanti scatenati. Il risultato è favorevole alla Polisportiva con ben cinque reti a zero. La terza partita diventa importante per vincere è c'è bisogno assolutamente di una vittoria. I ragazzi,, rientrano in campo concentrati e decisi a portare a casa il risultato. La prestazione è simile a quella della seconda partita e con una rete di Colato chiude positivamente la terza. L'incontro termina in nostro favore con due partite vinte e una pareggiata. Finalmente si comincia a crescere, in attenzione, in spirito di gruppo e nella compattezza dei reparti. Solo con questo spirito si può chiudere il campionato in maniera positiva.>

I ragazzi di Mister Delli Quadri nonostante lo stop prolungato del campionato sembrano non averne risentito e son rientrati in campo con la stessa lucidità e grinta di quando si son fermati, una bella squadra che gioca e sie si diverte e che darà grandi soddisfazioni in futuro.