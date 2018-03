Settore Giovanile Polisportiva Olympia Agnone: Ivan Ziroli

Oggi presso Altomolise.net grande movimento . Il prof Sica responsabile del Settore giovanile Olympia Agnone in visita presso la sede è stato polo di attrazione per molti calciatori che passavano dopo gli allenamenti. Il giovane Ivan Ziroli, il portiere della Juniores Luigi Altieri e non poteva mancare il loro mister Fusaro Mario.

Ivan Ziroli classe 2001, gioca per la Juniores e per la Categoria Allievi. Ha aderito al progetto Scuola e Calcio della società agnonese, è di Montenero Val Cocchiara, frequenta con profitto l'Itis agnonese. Bravo nel calcio, tant'è che gioca in ben due squadre. E' stato convocato per la rappresentanza Molise per partecipare al torneo delle regioni dal 24 al 31 Marzo. Giovedi 15 Marzo giocherà una amichevole con la Beretta del Foggia dove incontrerà il suo amico e calciatore di Agnone Basilio Antonelli. La rappresentanza Molise e' inserita nella rosa delle regioni Emilia Romagna, Piemonte Veneto. Auguri a Ivan e..piccoli calciatori crescono!