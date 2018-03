Giovani calciatori granata crescono: Luigi Altieri

Luigi Altieri classe '99, portiere della Juniores Olympia Agnone. Originario di Aversa NA, ha aderito al progetto scuola e calcio della società agnonese.Frequenta l'istituto alberghiero di Agnone. Un bravo portiere, lo allena Mister di Pasquo, l'allenatore dei portieri dell'Olympia Agnone.

Il prof Sica, che tutela i giovani calciatori come fossero suoi figli, lo descrive come bravo, serissimo. e con un buon profitto scolastico. E' in via di cresciat nella società granata, perchè e' un portiere di riserva della prima squadra, sotto osservazione per il passaggio in prima

.Piccoli calciatori granata crescono, ad maiora Luigi!